‘Baghead: A Bruxa dos Mortos’ estreia no Cine Araújo nesta quinta-feira

Volta Redonda – O filme “Baghead: A Bruxa dos Mortos”, dirigido por Alberto Corredor e com produção de Roy Lee, mesmo produtor de “O Chamado” e “It: A Coisa”, chega ao Cine Araújo do Shopping Park Sul, nesta quinta-feira (8). O longa traz no elenco nomes como Freya Allan, Peter Mullan, Saffron Burrows, Ned Dennehy, Jeremy Irvine, Julika Jenkins, Svenja Jung e Ruby Barker.

O filme conta a história de Iris (Freya Allan), que, após o falecimento de seu pai, herda um antigo bar e descobre um segredo sombrio: o local esconde uma entidade capaz de incorporar os mortos. Motivada pela possibilidade de usar os poderes da entidade para auxiliar pessoas em desespero em troca de dinheiro, Iris se lança em uma jornada arriscada. Acompanhada por sua inseparável amiga, Katie (Ruby Barker), enfrenta o desafio de dominar a força sobrenatural Baghead e encontrar uma maneira de eliminar essa ameaça antes que ela destrua tudo o que elas têm.

Para assistir a esse lançamento e outros, os ingressos podem ser adquiridos no site ou no aplicativo da Ingresso.com, além das bilheteiras e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo. Filme possui classificação indicativa de 14 anos.