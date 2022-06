Baile dos Namorados vai direcionar renda para duas entidades de Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 21:01 horas

Evento acontece neste sábado, no Clube Municipal, para ajudar o asilo São José e o Grupo Acolher

Barra Mansa – A coordenação do asilo São José da Vista Alegre e do grupo Acolher, de Barra Mansa, realizam neste sábado (11), mais uma edição do Baile dos Namorados. O evento está de volta após dois anos, por conta da pandemia, e será realizado a partir das 20 horas no Clube Municipal, no Centro da cidade.

Conforme explica o coordenador do grupo Acolher, Tony Carvalho, toda a renda do baile deste ano será revertida para a manutenção da entidade, além de ajudar na reforma da cozinha do asilo, que hoje abriga 35 idosos.

– Esse baile já é tradicional do nosso grupo e é de suma importância para os nossos trabalhos sociais. A gente arrecada esse fundo para ajudar na manutenção das quatro mil refeições que a distribuímos, por semana, em Barra Mansa e Santa Izabel, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar – ressaltou o coordenador.

Segundo ele, além das refeições, também fazem parte das ações do grupo a distribuição de cerca de três mil cobertores, por ano, de 600 cestas básicas, por mês, às famílias carentes, além das campanhas para distribuição de material escolar e de Páscoa.

– Nosso trabalho é realizado o ano todo e só é possível se contarmos com a solidariedade da população. Nós precisamos desse recurso para que a gente possa ajudar quem realmente está precisando – ressaltou Carvalho, ao acrescentar que todos os anos o grupo faz uma parceria com outra instituição e que, neste ano, será o asilo São José.

O Baile dos Namorados será animado pelo DJ Júnior, com músicas dos anos 80, e terá um cardápio junino, para venda, com petiscos e caldos. O Clube Municipal fica localizado na Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, no Centro de Barra Mansa. Os ingressos podem ser adquiridos na portaria ou por meio dos telefones: (24) 98837-7093 – Cláudio e (24) 99901-5577 – Tony.

Por Roze Martins, especial para o DIÁRIO DO VALE