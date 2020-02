Baile ‘Uma Noite nos Mares do Sul’ será realizado neste sábado na PET Clube dos Funcionários

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 09:31 horas

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários – Volta Redonda, realizará neste sábado, dia 8, na PET, o baile pré-carnavalesco “Uma Noite nos Mares do Sul”.

O evento é um grande esquenta para o Carnaval e, novamente, acontecerá no Parque Aquático do Clube, com o palco 360º montado dentro da piscina olímpica.

Neste ano a festa terá como atrações Seu Bando (Rio de Janeiro) e a Banda Casaca (Espírito Santo – foto), que convidará integrantes da famosa banda carioca Monobloco.

Além das atrações musicais, o baile terá estacionamento com segurança e bares exclusivos com drinks.

Sócios do clube não pagam ingressos. Não sócios podem adquirir antecipadamente no site (https://www.guicheweb.com.br/ingressos/13589).

Serviço

Baile ‘Uma Noite nos Mares do Sul’

Data: Dia 8, sábado

Horário: 22h

Local: PET Clube dos Funcionários (Rua 90, s/n, Vila Santa Cecília – Volta Redonda)

Em caso de chuva o evento será transferido para o ginásio

Mais informações: (24) 2102-2750