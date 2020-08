Bairro Água Limpa recebe área de lazer reformada pela prefeitura

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 19:27 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda entregou a reforma do Complexo Esportivo Paulo Henrique da Silva, no bairro Água Limpa, nesta quinta-feira (13). Foram realizadas obras na praça, nos vestiários e no campo de futebol, além da construção de uma pista de caminhada e de melhorias nas arquibancadas, deixando o espaço com mais acessibilidade para a população.

O diretor do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), Davi Silva, explicou que essa é uma obra importante para o bairro.

– É uma área de lazer muito utilizada pelos moradores. Estamos num momento difícil de pandemia, mas, quando tudo isso passar e a gente puder retomar as atividades esportivas, a comunidade vai ter tudo pronto para atender a população – disse.

Para marcar a entrega, já que por conta da pandemia não são permitidas aglomerações, o prefeito Samuca Silva esteve no bairro conversando com os moradores e apresentando as melhorias feitas na área de lazer e convivência da comunidade.

– Nós fizemos tudo isso para vocês. Quero agradecer ao vereador Fábio Buchecha, que faz um trabalho incansável pelo bairro e ajuda a levar as demandas de vocês – comentou o prefeito.

Samuca aproveitou ainda para orientar os moradores a respeito da Covid-19. “A gente tem que se prevenir e, se tiver algum sintoma, procurar um dos nossos centros de atendimento. Temos hoje na cidade 145 pessoas sendo tratadas com a Nitazoxanida para casos leves da Covid-19. Volta Redonda foi a primeira cidade do país a ter esse protocolo regulamentado e está tendo ótimos resultados”, afirmou.

Jairo da Silva é morador do bairro há quase 50 anos e comentou sobre o resultado da reforma.

– Ficou muito bom. Aqui é um lugar aonde a família toda vem para participar dos jogos e passar o dia. Ficamos seis anos sem o campo e antes não tinha ninguém para olhar por nós. Mudou para melhor agradeceu o morador – concluiu o morador.

Outras entregas

O bairro Água Limpa já recebeu uma Clínica de Fisioterapia, Clínica Odontológica, uma nova Unidade Básica de Saúde da Família e está passando por importantes melhorias, como a obra da rede de água pluvial e a revitalização do Túnel 20. E ainda estão previstas outras benfeitorias, como a construção do campo de grama sintética.