Bairro Baixada Olaria recebe reparos na rede de drenagem, em Resende

Matéria publicada em 29 de abril de 2021, 15:13 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços públicos concluiu nesta semana uma intervenção na rede de drenagem do bairro Baixada Olaria, em Resende. O trabalho contemplou a Rua do Canal e proximidade, resolvendo problemas na rede que foi danificada durante a ação das chuvas e também contou com reparos preventivos.

De acordo com informações da pasta, os problemas foram causados por um volume muito grande de chuva em um curto espaço de tempo, ocasionando a queda da parte superior da rede. Após detectado o problema, a gestão municipal se mobilizou para não só resolver o problema, mas para reforçar o local e evitar que novos transtornos acontecessem.

A equipe responsável pelo serviço fez a limpeza da galeria, o levantamento e assentamento das placas anteriormente danificadas. Uma caixa coletora de águas pluviais foi construída no local, já que antes não havia. Em seguida, a equipe aterrou a galeria, laterais e parte superior. O serviço foi concluído com o assentamento do meio fio e com a pavimentação do trecho que foi danificado para a intervenção.

– As redes de drenagem formam uma estrutura essencial para proteger a população em períodos chuvosos. A gestão municipal está o tempo todo atenta a esse tipo de serviço para corrigir problemas antigos, muitas vezes, e também atender demandas pontuais. A intervenção trouxe uma caixa coletora, que ajuda, inclusive, na limpeza e desobstrução dessa rede. As placas que protegem a rede também foram travadas e estão mais resistentes aos impactos das chuvas. Tudo foi feito com muito capricho e qualidade – explicou o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos Thomas Elson Landim Pereira.

Ainda de acordo com o secretário, as equipes deram início ao serviço no dia 20 de março e tudo foi concluído nesta semana, no dia 26 de abril.