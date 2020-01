Bairros cortados pelo Rio Barra Mansa estão alagados

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 17:23 horas

Nível do rio está subindo rápido e Defesa Civil pede para moradores procurarem pontos de apoio de cada bairro

Barra Mansa – Moradores dos bairros cortados pelo Rio Barra Mansa estão em alerta máximo. As principais ruas do Nova Esperança e do Boa Sorte estão alagadas. E mais: o nível do rio continua subindo muito rápido por conta de uma forte chuva que atingiu o município na tarde desta quarta-feira, dia 8.

A Defesa Civil orienta os moradores para irem aos pontos de apoio de cada bairro. A sirene foi acionada. Somente ônibus e caminhões estão conseguindo entrar no bairro Nova Esperança. Carros de passeio estão retornando.

De acordo com a Defesa Civil, choveu 47 mm em uma hora. Não há desalojados ou desabrigados.

A água invadiu também uma rotatória que dá acesso à Via Dutra, tanto no sentido Rio quanto São Paulo, situada embaixo de um viaduto na entrada do Nova Esperança, impedindo a passagem de veículos.