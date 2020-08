Bairros de Porto Real recebem melhorias em infraestrutura

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 17:01 horas

Porto Real – A Avenida Dom Pedro II, no bairro, Centro, está recebendo implantação de drenagem de águas pluviais, em Porto Real. As obras de infraestrutura estão em prosseguimento, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e intervenções seguem dentro do prazo previsto e nos próximos dias será feita a reposição do pavimento para liberação da via. Além disso, após a conclusão da obra, a localidade contará com uma nova rua, que fará ligação da Avenida Dom Pedro II com a Rua Ubaldino Graciani.

As intervenções na Avenida consistem em canalização de manilhas e a construção das caixas de inspeção e das caixas coletoras (bueiros). Devido as obras, o fluxo de veículos está interditado no local.

A Secretaria também está dando continuidade à pavimentação por intertravados e algumas correções no sistema de drenagem da Rua Custódio de Melo. A melhoria na via faz parte de um projeto que contempla todo o bairro. Ao todo são sete vias contempladas com: implantação das redes de distribuição de água potável e coleta de esgoto sanitário; sistema de drenagem de águas pluviais; pavimentação por intertravados e concretagem de calçadas.