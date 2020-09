Bairros recebem serviços de manutenção e higienização, em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 19:16 horas

Volta Redonda– A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizou a manutenção de 23 bairros nesta quarta-feira, dia 23. Entre as regiões beneficiadas estão: Belo Horizonte, Santa Cruz, Belmonte, Jardim Belvedere, Laranjal, Niterói, Sessenta, Roma, Vila Rica, Morada da Colina, Aterrado, São Luiz, Retiro, Jardim Amália, Conforto, Mariana Torres, Vila Brasília, Santo Agostinho, Eldorado, Bom Jesus, Vila Santa Cecília, Nossa Senha das Graças e Barreira Cravo.

Equipes da SMI percorreram esses bairros em operações de retirada de entulho, capina, limpeza, varrição e roçada. Nas ruas 5 e Nestório, no bairro Belo Horizonte, Estrada da Fazenda do Ingá, no Santa Cruz e Rua Júlio Caruso, no Belmonte, as equipes realizaram retirada de entulho. Já os bairros Jardim Belvedere, Laranjal, Niterói, Sessenta, São Luiz, Retiro, Jardim Amália, Conforto e Mariana Torres receberam capina.

Os bairros Vila Brasília, Mariana Torres, Eldorado, Bom Jesus e Vila Santa Cecília receberam varrição. Nos bairros Aterrado, Morada da Colina, Vila Rica e Roma foram realizadas roçadas. As equipes recolheram galhos, resíduos de corte de grama e roçada, além de plantio e manutenção de jardins, nos bairros Nossa Senhora das Graças, Jardim Amália, Vila Santa Cecília, Barreira Cravo e Ilha São João. As equipes, que também estão colocando asfalto no bairro São João, contaram com apoio de retros escavadeiras e caminhões.

Sanitização contra o coronavírus

Seis unidades de saúde de Volta Redonda passaram por sanitização e higienização nesta quarta-feira. O serviço, que é realizado no município como mais uma ação ao combate ao novo coronavírus, foi realizado no Hospital do Retiro e Laboratório da UniFOA Retiro, no Hospital de Campanha, no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no Cais Conforto e na Unidade Básica de Saúde da Família do mesmo bairro.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, ressaltou que a ação é realizada diariamente.

– O trabalho abrange, além das unidades de saúde, vias, espaços públicos e os principais pontos comerciais da cidade. A ação prioriza os locais de maior circulação de pessoas como pontos de ônibus, acessos a agências bancárias e farmácias – disse o secretário.