Bairros Santa Izabel e Paraíso de Cima irão receber ação social da prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 16:40 horas

Evento acontece nos dias 12 e 19, alternadamente visando atender o maior número de moradores

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Habitação e Interesses Sociais, irá promover nos dias 12 e 19 de fevereiro, uma grande ação social, denominada Dia da Família, nos bairros Santa Izabel e Paraíso de Cima, respectivamente.

O evento acontece de 10 às 14 horas e visa oferecer uma série de serviços aos moradores destas localidades.

Para o secretário de Habitação, Alberto Almeida Carneiro, a atividade visa aproximar o cidadão do governo municipal, mostrando as diversas ações desenvolvidas e que impactam sobre a melhoria da vida das pessoas. “Nosso foco é atender o maior número de moradores do Santa Izabel e do Paraíso de Cima com a iniciativa. Embora estes serviços sejam realizados rotineiramente pela Prefeitura, muitas pessoas por falta de informação ainda encontram dificuldades para acessá-los”, disse Alberto, ressaltando que na ação social também é possível checar os principais problemas que afetam a população e buscar soluções viáveis de serem implementadas.

Entre os serviços que serão ofertados estão a atualização e cadastramento no Programa CadÚnico, orientações com profissionais de saúde sobre diversos programas institucionais, como combate ao tabagismo, à obesidade, medicina preventiva, Influenza e Covid-19, recreação para as crianças, recolhimento de lixo eletrônico, óleo vegetal usado e doação de mudas.

Serviço

No bairro Santa Izabel, a ação social será dia 12 de fevereiro, das 10h às 14hs, na quadra esportiva próxima à Escola Municipal Vereador Alderando Casali Marques.

Já no Paraíso de Cima, o evento acontece dia 19 de fevereiro, no mesmo horário, no Ciep 483 – Ada Bogato.