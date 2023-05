Balanço da PRF aponta aumento de 100% no número de motoristas alcoolizados

Matéria publicada em 3 de maio de 2023, 07:59 horas

Estado do Rio – Mais de 21.000 fiscalizações veiculares e a pessoas, quase 1.900 testes de alcoolemia, 828 policiais em atividade e 96 horas de trabalho ininterrupto. Esses são alguns números da Operação Dia do Trabalhador 2023 no Rio de Janeiro, iniciada pela Polícia Rodoviária Federal na sexta-feira (28) e finalizada nesta segunda-feira (01).

A PRF no Rio de Janeiro atuou com efetivo reforçado, levando em consideração os locais e horários que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência de acidentes graves e também de criminalidade. Para efeito comparativo, foi utilizado o feriado de Tiradentes de 2023, com fiscalização também de 96 horas, já que não houve Operação do Dia do Trabalhador em 2022.

Ao todo, foram 59 acidentes, o que representa uma redução de 10%.

Já os números de mortes no trânsito foram três, uma redução de 60%. Feridos foram 51, redução de 23%.

O número de infrações sofreu algumas mudanças. Foram registradas 28 por alcoolemia, 39 por não utilizar dispositivo de retenção para transporte de crianças e 78 por utilizar o telefone celular (configurando aumentos respectivos de 100%, 8% e 8%).

Os números de infrações de condutor/passageiro sem utilizar o capacete somaram 46; condutor/passageiro sem utilizar o cinto de segurança, 479; e de ultrapassagens irregulares, 480 (configurando diminuições respectivas de 7%, 21% e 41%).

Um número impactante: 108 quilos de cocaína foram apreendidos neste feriadão, causando milhões em prejuízo ao crime organizado. Ao todo, foram detidas 34 pessoas nas rodovias fluminenses por crimes de trânsito e outros crimes em geral, configurando um aumento de 42%, e houve recuperação de 12 veículos, um aumento de 100%.