Balanço de rodovias do Rio registra 87 acidentes no fim de ano

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2020, 11:38 horas

Rio de Janeiro -A Polícia Rodoviária Federal informou que entre os dias 27 de dezembro de 2019 e 1º de 2020, foram registrados 87 acidentes nas rodovias federais no estado do Rio de Janeiro. As ocorrências provocaram a morte de cinco pessoas e deixaram 91 feridos.

Os agentes realizaram 138 autuações por alcoolemia e 536 condutores foram autuados porque estavam sem cinto. O mesmo ocorreu com 452 passageiros. Houve ainda 718 ultrapassagens proibidas. Ainda segundo a PRF, no período foram recolhidas 130 Carteiras Nacional de Habitação (CNH) e 269 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV)

O número de acidentes nesta virada de ano superou o registrado no ano anterior. Entre 28 de dezembro de 2018 e 1º de 2019, a PRF registrou 78 acidentes, mas o número de mortos foi maior (sete), assim como a relação a feridos (97).

*AS informações são da Agência Brasil