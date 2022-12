Baleado pela PM morre e é enterrado em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 19:19 horas

Volta Redonda – Um homem de 25 anos, baleado pela Polícia Militar no bairro Três Poços, morreu na noite da terça-feira (20). Phablo Michael Santos Duque estava internado no Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda. O corpo foi enterrado na tarde de quarta-feira (21) no Cemitério Municipal do Retiro.

Segundo a polícia, Phablo teria sido baleado em uma troca de tiros com militares no condomínio “Minha Casa, Minha Vida”, no Núcleo Colorado. Próximo dele, os PMs teriam encontrado uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada e cinco munições. Em uma sacola plástica, os agentes apreenderam cinco frascos de cheirinho da loló, um rádio de comunicação, 23 sacolés de maconha e R$ 40 em espécie.