Baltazar busca manutenção de dois mil empregos

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 19:06 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, enviou uma carta aberta à presidente da Caixa Beneficente dos Empregados da CSN (CBS), Monica Garcia Fogazza Rego, a fim de pleitear a concessão de um prazo mínimo de quatro meses para que a empresa encontre um novo local para sua sede e monte suas operações, preservando assim, a renda de 2 mil famílias. “Tomamos a atitude de apresentar tal pedido com a confiança no espírito de responsabilidade social que essa empresa sempre demonstrou. Certo da criteriosa análise de atendimento deste pedido, estaremos confiantes no aguardo de uma resposta positiva”, finaliza a carta

O motivo do pedido é que a empresa, instalada em terreno pertencente à CBS, na floresta da Cicuta, que recentemente foi notificada pelo Judiciário para deixar o espaço, colocando em risco suas operações e, consequentemente, seus empregados. Segundo informações, a Utility teria negociado um contrato de comodato com uma instituição de ensino que seria locatária do imóvel. Esta última, porém, estaria inadimplente com o aluguel devido à CBS.

O candidato decidiu escrever a carta após ser procurado por funcionários do call center, a fim de pleitear a manutenção de cerca de 2 mil empregos gerados pela empresa.

Na carta, Baltazar pondera que neste momento de pandemia, o desemprego é um dos maiores desafios enfrentados pela população e que essa decisão poderá afetar cerca de 6 mil pessoas. “A garantia e a geração de empregos sempre foram prioridades em minha trajetória política. Na crise que estamos passando é fundamental manter esses postos de trabalho ativos em nossa cidade”, disse Baltazar.

Em outro trecho do documento, Baltazar reconhece que “não há o que contestar na decisão do poder Judiciário.”