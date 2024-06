Bancada evangélica é contra projeto de liberação de cassinos no Brasil

Nacional – A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou mais uma vez, nesta quarta-feira (12), a votação do projeto de lei libera o jogo do bicho, bingo e cassinos no Brasil. A proposta está em tramitação há mais de um ano.

Na semana passada, o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, concedeu pedido de vista ao projeto, que seria discutido e votado nesta quarta. O pleito, contudo, foi adiado mais uma vez. A bancada evangélica do Senado é contra a proposta e queria concluir a votação, mas os senadores Eduardo Braga e Rogério Carvalho pediram mais tempo para analisar as emendas apresentadas pelo relator.

O projeto é de autoria do deputado Renato Viana e revoga a lei que proibia as práticas envolvendo jogos de azar no país sob a alegação de que poderiam ferir a tradição moral e religiosa da população.

De acordo com o relator da proposta, senador Irajá Abreu, já não há motivações para proibir jogos de azar. “[As motivações para proibir] não possuem força para se contrapor à regulamentação do tema, uma vez que, como regra, ninguém pode ser privado no País de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política”, defendeu.

Ele destacou que esses jogos já são praticados de maneira ilegal e que, com a aprovação do PL, seria possível garantir o controle do Estado sobre a atividade. que os jogos de azar já são praticados atualmente de maneira ilegal, com a aprovação do PL seria possível que o Estado exercesse controle sob a atividade “mitigando eventuais vínculos entre os jogos de azar e o crime organizado”. Para isso, defende Abreu, teria que haver uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Fazenda.