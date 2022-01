Bancas de jornais desativadas são retiradas das ruas de VR

Matéria publicada em 20 de janeiro de 2022, 17:21 horas

Locais estavam sendo usados como banheiro, além de acumular lixo e atrair animais peçonhentos

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) segue trabalhando focada no ordenamento de Volta Redonda, e dando prosseguimento a este objetivo, nesta quinta-feira (20), a pasta atendeu solicitações de moradores e comerciantes e retirou duas bancas de jornais desativadas das ruas.

De acordo com a secretaria, os locais estavam sendo usados como banheiro, além de acumular lixo na parte de trás, atraindo animais peçonhentos e causando sensação de insegurança aos moradores. Ainda de acordo com a denúncia de populares, durante a noite esses lugares eram frequentados por usuários de drogas.

Uma banca foi retirada da Avenida Amaral Peixoto, próxima ao Viaduto Nossa Senhora das Graças, e a outra da Avenida Antônio de Almeida, no Retiro. Os dois locais serão revitalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). De acordo com a fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), as duas bancas estavam com alvará de funcionamento expirado e fechadas há alguns meses. Os proprietários foram notificados para que as mesmas fossem retiradas, mas o prazo venceu e eles não cumpriram a determinação.

Por ser muito pesada, a banca da Avenida Amaral Peixoto foi removida por um caminhão munk do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e levada ao Depósito Público Municipal, mesmo destino da outra.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, informou que vai intensificar os trabalhos de ordenamento da cidade.

“Vamos intensificar os trabalhos e continuar a fazer a retirada de carros abandonados em vias públicas dos bairros, poda de árvores, desobstrução de calçadas, entre outros serviços essenciais. Acabando com a sensação de insegurança que esses problemas geram”, afirmou.