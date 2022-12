Banco do Brasil abre concurso para seis mil vagas - Diário do Vale

Banco do Brasil abre concurso para seis mil vagas

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2022, 10:14 horas

Interessados podem se inscrever no processo seletivo até 24 de fevereiro

O Banco do Brasil está com inscrições abertas para um concurso público que oferece vagas de escriturário, nas funções de agente comercial e de tecnologia. São 4 mil oportunidades imediatas e 2 mil para cadastro de reserva em todo o Brasil. Os interessados devem se candidatar até o dia 24 de fevereiro, no site.

Para concorrer é preciso ter concluído o ensino médio e ter 18 anos completos, até a data da contratação. No estado do Rio, serão distribuídas 136 vagas imediatas, além de 55 para cadastro de reserva. Do total, 5% das vagas são destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Além da remuneração de R$3.622,23 para jornada de 30 horas semanais, os selecionados receberão mensalmente auxílio refeição, no valor de R$1.014,42, cesta alimentação no valor de R$799,38 e participação nos lucros ou resultados da empresa, além de vale-transporte, auxílio-creche, auxílio a filho com deficiência, acesso a plano de saúde, plano odontológico básico e previdência complementar. Os cargos também oferecem acesso a programas de educação e capacitação.

As provas objetivas terão 70 questões de múltipla escolha, com 25 questões de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos, de acordo com a vaga.

A previsão de divulgação dos resultados é 14 de julho. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher o estado e a cidade de realização das provas, que estão previstas para 23 de abril. A taxa é de R$50.