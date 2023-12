Banco em Porto Real: Gerente teria desviado quase R$ 100 mil de cinquenta clientes

Porto Real – A Polícia Civil prendeu em flagrante na terça-feira (5), por suspeita de fraude e desvio de cartões bancários, um gerente de banco em Porto Real. Segundo o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, o homem, morador de Barra Mansa, teria lesado pelo menos cinquenta clientes.

De acordo com o delegado titular da 100ª Delegacia de Polícia, João Ricardo Bicudo, as investigações – que ainda estão em andamento – apontam para o envolvimento de mais pessoas no esquema criminoso. “As investigações seguem nesse sentido. O gerente é só a ‘ponta do iceberg’”, disse o policial.

A denúncia teria saído da própria agência bancária, que desconfiou do comportamento do funcionário. De acordo com o delegado de Porto Real, o suspeito foi abordado ao final do expediente, dentro de seu escritório. Lá, em uma gaveta, foram encontrados diversos cartões expressos. No carro do homem, outros cartões foram encontrados.

Modus operandi

De acordo com a denúncia, como tinha acesso aos cofres do banco e aos envelopes com os cartões, o gerente teria cadastrado dados de clientes sem o conhecimento deles. Assim, o suspeito conseguia realizar saques. Após gerar os cartões, o funcionário os guardava em sua gaveta ou os levava para o carro.

A estimativa, segundo o delegado João Ricardo Bicudo, é que pelo menos cinquenta clientes tenham sido lesados pelo gerente, que teria movimentado, em apenas dois meses, cerca de R$ 100 mil.

Agora, a Polícia Civil prossegue com as investigações para apurar todo o modus operandi (modo de operação) e encontrar outros possíveis suspeitos de participação no esquema. O gerente, que a princípio responderá pelo crime de furto mediante confiança, foi transferido nesta quinta-feira (7) para a Cadeia Pública de Volta Redonda.