Bancos estão exigindo previsão de saques de até uma semana

Volta Redonda – Boa parte das agências bancárias da região Sul Fluminense está passando por uma transformação: em vez de caixas humanos, a esmagadora maioria dos clientes faz suas transações em caixas eletrônicos. Em vez de dezenas de pessoas, uma pequena equipe de gerentes atende a um grupo pequeno de clientes. Uma bancária ouvida pela reportagem, com pedido de sigilo da fonte, afirmou que a quantidade de empregos caiu muito, mesmo em comparação à década passada. Ela disse, porém, que considera esse movimento uma estratégia defensiva das instituições financeiras, reduzindo custos para manter a competitividade.

A dificuldade aparece na hora de os clientes fazerem saques de valores baixos: “Às vezes ocorre falta de cédulas de R$ 10 ou R$ 20, dificultando saques que precisem ser de menos de R$ 50 ou que não possam ser pagos com notas de R$ 50 e R$ 100. Acaba havendo reclamações”, afirma.

O pagamento de contas de consumo ou boletos já não demanda nem a ida ao caixa eletrônico e pode ser feito diretamente no celular ou em um computador. No entanto, pessoas não habituadas com a tecnologia continuam a depender da orientação de um funcionário do banco.

Segundo apurado pela reportagem, existem casos de clientes que precisam fazer previsões, de até uma semana, para saques acima de R$ 10 mil. A situação é complexa e está provocando indignação.

Sem dinheiro ‘vivo’

A grande maioria das transações é feita atualmente via PIX ou com o uso de cartões de crédito ou débito. O papel-moeda, também chamado de “dinheiro vivo”, ficou confinado a um nicho de transações de pequeno valor, como passagens de transporte coletivo e compras de pequeno porte no varejo.

— No entanto, uma parte dos clientes, principalmente os mais idosos, ainda se sentem mais à vontade usando papel-moeda. Isso faz com que o movimento nos caixas eletrônicos suba muito em épocas de pagamento de aposentadoria. Há gente, inclusive, que saca todo o pagamento de uma só vez. Isso aumenta a demanda pelo atendimento de funcionários que auxiliam quem tem dificuldade com a tecnologia. Existe também o risco da “saidinha de banco”, quando marginais atacam pessoas que acabaram de sair do caixa. Por isso, recomendamos usar meios eletrônicos de pagamento e reduzir a circulação de dinheiro vivo — declarou.

Sem caixas

Os grandes bancos particulares estão investindo em um novo tipo de agência bancária, só com caixas eletrônicos e com o gerente de conta. Essas agências não têm caixa, não aceitam pagamento de contas de consumo e não lidam com dinheiro em espécie. Para essas transações, os clientes são orientados a se dirigir a uma agência completa mais próxima ou a usar o caixa eletrônico -normalmente, há um funcionário para ajudar e tirar dúvidas.

O próprio gerente costuma abrir e fechar o local, atender aos clientes e informar à regional se algum caixa eletrônico está desabastecido.

Como não têm dinheiro, não precisam de cofre, abastecimento por carro-forte (só para os terminais eletrônicos), porta giratória nem segurança reforçada.

Cheques

Os cheques têm sido cada vez menos usados pelos brasileiros e, em 2023, não foi diferente: foram compensados 168,7 milhões de documentos no ano, 17% menos que em 2022. Na comparação com 1995, início da série histórica, quando foram compensados 3,3 bilhões de cheques, a queda registrada é de 95%. As estatísticas têm como base o Serviço de Compensação de Cheques (Compe).

Os dados também apontam redução no volume financeiro dos cheques e no número dos documentos devolvidos e nos devolvidos sem fundos na comparação desde 1995. Naquele ano, o volume financeiro dos cheques compensados totalizou R$ 2 trilhões. Em 2023 o valor passou para R$ 610,2 bilhões, uma queda de 70,18%. Na comparação com 2022, houve redução de 8,5%, quando o montante atingiu R$ 668,8 bilhões.