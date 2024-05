Banda Lagum se apresenta nesta quinta-feira em VR

Volta Redonda – A banda Lagum irá se apresentar nesta quinta-feira (9), na Sede Social do Clube dos Funcionários, em Volta Redonda. O show da turnê LAGUM AO VIVO está marcado para às 21h.

Com repertório que passa pelos maiores sucessos da banda e com as músicas que os fãs mais se identificam, a apresentação celebra a sua trajetória e demonstra a energia do rock que nem sempre é completamente captada pelas versões de estúdio. No show, a banda também abre espaço para improvisações e para as canções favoritas dos integrantes.

Lagum está preparando o novo show, com uma setlist que celebra seus oito anos de trajetória, iniciada em 2014 e impulsionada com a edição de seu primeiro álbum, o “Seja O Que Deus Quiser”, de 2016. O público escutará clássicos e músicas dos mais recentes trabalhos, o EP “FIM” e o novo álbum que vem aí.

Com menos de uma década de carreira, a banda já conquistou prêmios importantes, como as categorias Fiat Argo Experience (2019) e Grupo do Ano (2020, 2021 e 2022) no Prêmio Multishow de Música Brasileira. A banda também foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. Além disso, já tem três álbuns lançados, um EP e acumula, no Spotify, mais de 3 milhões de ouvintes mensais, sendo considerada uma das principais bandas brasileiras da atualidade.

SERVIÇO:

Ingressos à venda na Secretaria do Clube dos Funcionários e no site Ingresso Digital

Classificação: 16 anos

Dia 09 de maio às 21h