Banda Musical de Porto Real conquista vice-campeonato em competição realizada em Lorena/SP

Matéria publicada em 7 de novembro de 2022, 19:34 horas

Porto Real- A Banda Musical, um dos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, SMASDHH, de Porto Real, conquistou no sábado, 5, o vice-campeonato em uma competição brasileira que foi realizada na cidade Paulista de Lorena, quando a Banda da cidade de Itapevi/SP sagrou-se campeã. Segundo Jadson Teixeira Leolpoldino, o professor Jajá, diretor de Programas da SMASDHH, a Banda participou na Categoria Sênior do campeonato de Banda Musical de Concerto no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras e conquistou o vice-campeonato na avaliação da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras.

Segundo Jajá, foi uma apresentação muito importante para os participantes do programa, envolvendo 90% dos alunos que fizeram uma apresentação serena e linda, competindo com as melhores bandas, inclusive com integrantes que já atuam profissionalmente. “Parabenizo os alunos, o maestro Flávio, a Secretaria e a Prefeitura Municipal, pois todos têm participação nesta conquista. Só podemos continuar incentivando nossos alunos, que em sua maioria já manifestaram ideais de seguir carreiras musicais” – Disse Jajá.

O maestro Flávio Silva Celso contou que as apresentações foram de 20 minutos e que a Banda apresentou as canções Pop and Rock Legend (Eric Clapton e A Batalha do Tuiuti (Gabriel Ribeiro do Amaral). Ele parabenizou os componentes da Banda, os vice-campeões e destacou que há um empenho em cada um, uma vontade que supera qualquer dificuldade. “Sinto-me honrado em conduzir o grupo brilhante, mas quando esse Programa foi retomado já imaginava que novamente o trabalho teria êxito, tanto pelo apoio da administração, como pelo empenho da Secretária Valéria Sá e de todos os funcionários da Secretaria, pois o clima é de respeito e colaboração. Toda a equipe da SMASDHH merece ser parabenizada pela conquista” – declarou o maestro.

A Secretária de Assistência Social, Valéria Sá, também fez questão de parabenizar a Banda. “Quando a administração municipal apoiou a retomada do Programa Banda Musical, foi um resgate das tradições culturais da nossa cidade, pois há alguns anos a Banda participava de várias competições e sempre conquistava troféus” – lembrou e frisou que a Banda já é reconhecida em todo o Estado e em Estados vizinhos, sendo sempre convidada para fazer apresentações e agora retomando também as competições. “Parabéns ao Maestro Flávio e a todos os envolvidos no Programa” – concluiu.

O Prefeito Alexandre Serfiotis enalteceu o trabalho da Banda Musical, parabenizou todos os alunos do Programa e o maestro. “O vice-campeonato conquistado veio como um presente de aniversário, pois na data que a cidade completou 27 anos a Banda foi à Lorena buscar um título que vem consagrar o trabalho sério que vem sendo realizado” – finalizou.