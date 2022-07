Matéria publicada em 25 de julho de 2022, 18:43 horas

Porto Real- A Banda Musical, um dos Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, SMASDHH, recebeu no sábado, 23, a visita de representantes das Bandas Musicais de Barra Mansa e Itatiaia; Maestro Hércules Alves, 1º Presidente da Liga Carioca de Bandas e Fanfarras, que é Coordenador do Projeto “Música nas Escolas” e o Professor Peterson Maxwell, do Projeto “A música Educa” e que é o 1º Tesoureiro da Liga Carioca de Bandas e Fanfarras. O encontro aconteceu na sede da SMASDHH, no Centro.

O maestro Flávio Silva Celso, disse que é importante estar sempre em contato com regentes e integrantes de bandas das cidades vizinhas, pois é na troca de experiências que há uma motivação a mais e um constante renovar de aprendizado. O Diretor de Projetos da SMASDHH, Jadson Teixeira, o professor Jajá, agradeceu a visita e frisou que a interação serve para agregar novos conceitos musicais que resultam em desenvolvimento do trabalho oferecido para as crianças, adolescentes e jovens dentro do Projeto oferecido pela Secretaria.

A Secretária de Assistência Social Valéria Sá, destacou que ao fazer apresentações e realizar eventos de trocas de experiências só faz crescer a motivação dos integrantes da Banda Musical e traz um crescimento no nível do aprendizado musical. Ela lembrou que quem desejar fazer parte da Banda Musical ou se inscrever para participar de um dos diversos programas sociais oferecidos pela Secretaria, pode a sede da SMASDHH na rua Fernando Bernardelli, nº 490, Centro, entre 8h e 17h.