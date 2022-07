Banda Ph Trio lança nova música neste domingo

Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 14:25 horas

‘Céu de Resende’ conta com a colaboração do músico Erik Fabiano

Resende – A banda de rock alternativo Ph Trio lança neste domingo, 3 de julho, sua mais nova música de trabalho, intitulada ‘Céu de Resende’. A canção foi escrita para homenagear as ricas paisagens da cidade, cercada de lindas montanhas, que compõem um cenário de rios e cachoeiras, e atraem amantes de paraquedismo e voo livre de parapente. A faixa conta com a participação de Erik Fabiano nos vocais e teclados.

Em ‘Céu de Resende’, a banda se inspirou na região que é conhecida nacionalmente por ser uma das melhores áreas com condições dispostas à prática de esporte de aventura, devido ao pouco fluxo aéreo e às boas condições atmosféricas. Combinação perfeita que atrai turistas profissionais e amadores!

Com uma levada que flerta com bandas dos anos 80, ‘Céu de Resende’ é uma composição de Alexandre Petrus, Arthur Pauperio, Bruno Cepas, Erik Fabiano e Raphael Garrido, produzida e masterizada por Marcelo Azevedo do LM Studio. Para esta gravação, Binho Ruhena fez toda linha de baixo.

O vocalista da Ph Trio, Raphael Garrido, fala sobre a memória afetiva que inspirou a canção: “Desde criança, ouvia o som do avião à tarde inteira rodeando a cidade, com paraquedas colorindo o céu. Tinham dias que eu ia de bicicleta até o aeroclube curtir o pouso e decolagens de perto”.

“Nos inspiramos nos antigos comerciais de TV dos anos 80 que mostravam imagens do céu sempre com muito rock e esportes radicais. Convidamos Erik Fabiano, que se juntou a nós na criação e interpretou a canção”, comenta Bruno Cepas, baterista do trio.

A música está disponível nas plataformas digitais do mundo inteiro. Ainda neste semestre, a banda cumpre agenda de shows em cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Sobre a Ph Trio

A banda, principal nome da cena regional, é formada por Raphael Garrido (guitarra/voz), Bruno Cepas (baterista e backing) e Alexandre Petrus (baixo). Com fidelidade sonora, pegada, carisma e um repertório sempre criterioso, é uma banda de rock alternativo, criada em 2012, em Penedo/RJ. Com muita autenticidade, conquistaram as principais casas de show do Sul Fluminense. E, após grande repercussão, foram convidados para tocar com artistas como Baby do Brasil.

Serviço

Lançamento da faixa ‘Céu de Resende’ – Ph Trio feat. Erik Fabiano

03 de julho (domingo)

Link pré-save da faixa: https://ditto.fm/ceu-de-resende

YouTube: www.youtube.com/phtrio

Instagram: www.instagram.com/phtrio