Banda Sinfônica de BM celebra 20 anos com concerto

Barra Mansa – A Banda Sinfônica de Barra Mansa, do Projeto Música nas Escolas, promoverá o ‘Concerto de Abertura’ da Temporada 2025, nesta quarta-feira (9), às 19h30, na Casa do Rotariano, no bairro Ano Bom. No ano em que o Projeto Música nas Escolas comemora 23 anos de atuação, a Banda Sinfônica celebrará duas décadas de história com entrada gratuita e aberta a todos os públicos.

A apresentação mesclará o repertório erudito e o popular, valorizando grandes compositores e arranjadores da música nacional e internacional. Sob a regência do maestro Isac Francis, o grupo subirá ao palco com sua formação completa.

O programa da noite inclui obras como “Centuria”, de James Swearingen, o tradicional “Dobrado Hortência”, de Osvaldo Azevedo com arranjo de Neves, e a “Cakewalk Phantasy”, de Peter Milray, arranjada por Johan de Meij. Também integram o repertório “Children’s March”, de Percy Grainger, o “Concerto D’amore”, de Jacob de Haan, o “Ponteio”, de Edu Lobo em arranjo de Hudson Nogueira, e a suíte “Africa: Ceremony, Song and Ritual”, de Robert W. Smith.

“Essa abertura de temporada representa um momento de celebração e agradecimento. São 20 anos de história da nossa Banda Sinfônica, que se entrelaçam com a trajetória de transformação do Projeto Música nas Escolas. O repertório foi escolhido para emocionar o público e homenagear todos que fizeram e fazem parte dessa caminhada”, declarou o maestro Isac Francis.

Programação

Data: 09 de abril (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Casa do Rotariano – Rua Rotary Club, 54, Ano Bom, Barra Mansa

Entrada: Gratuita e aberta ao público