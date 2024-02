Bandeira de Mello destina R$ 800 mil para Hospital Escola de Valença

Valença – O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello destinou R$ 800 mil via emenda parlamentar para o Fundo Municipal de Saúde do município para ser direcionado ao Hospital Escola de Valença.

Bandeira recebeu o Diretor Relações Institucionais do Hospital Escola de Valença, Thiago Faria, em Brasília e confirmou o investimento para a instituição que, atualmente, realiza cerca de 160 cirurgias por mês. O montante destinado pela emenda tem como objetivo duplicar essa capacidade, passando para 320 cirurgias mensais, ampliando o acesso e aumentando a agilidade aos serviços essenciais de saúde na região.

“A saúde pública dos municípios é um pilar fundamental para o bem-estar da comunidade, e o investimento em saúde, por meio de emendas federais, desempenha um papel crucial no fortalecimento dos sistemas locais. No entanto, a transparência na aplicação desses recursos é igualmente importante para garantir que cada centavo seja direcionado para onde mais se necessita, promovendo assim uma gestão responsável e eficaz em prol da saúde de todos. Em consonância com esse compromisso com a transparência e a eficiência na alocação de recursos, todos os investimentos realizados pelo mandato nosso mandato são rigorosamente acompanhados por uma equipe especializada e submetidos ao Sistema de Avaliação de Emendas Parlamentares com ênfase no Retorno sobre Investimento Social (ROI Social),” afirmou Bandeira de Mello.

O objetivo é aumentar a eficiência na alocação de recursos de emendas parlamentares individuais, promover maior transparência, permitir melhor prestação de contas e, principalmente, aprimorar a priorização das necessidades sociais da comunidade de Valença.