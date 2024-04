Bandido mata policial durante tiroteio no Posto de Barreira Fiscal

Guarnições da Polícia Militar foram acionadas para comparecer ao local. Durante o tiroteio, o sargento foi alvejado na cabeça e morreu no local. Um homem, ainda não identificado, atirou contra as guarnições, que reagiram. O suspeito foi preso . A ocorrência está sendo registrada na 99ª Delegacia de Polícia.

Itatiaia – O sargento PM Alexandre Rodrigues de Almeida foi assassinado no início da noite desta segunda-feira (8) na Dutra, altura do bairro Vila Flórida, em Itatiaia. De acordo com o apurado pela reportagem, houve uma troca de tiros entre policiais da Operação Barreira Fiscal e criminosos ainda não identificados.