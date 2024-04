Bandido que matou PM em Itatiaia tinha seis passagens por homicídio

Itatiaia – O criminoso que matou o sargento PM Alexandre Rodrigues de Almeida na tarde desta segunda-feira (8), no posto da Barreira Fiscal Nhangapi, na Dutra, em Itatiatia, foi morto durante confronto com policiais.

Conhecido na região, ele tinha seis passagens criminais por homicídio, sete por roubo e duas por furto. Com o criminoso, que tinha 41 anos e era morador de Resende, foram encontradas uma pistola Beretta calibre .40, munições e uma granada artesanal, que foram apreendidas e levadas para a 99ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Pesar

O sargento Alexandre Rodrigues Almeida tinha 43 anos e deixa esposa e um filho. Ainda na noite de segunda-feira (8), o 37º Batalhão de Polícia Militar publicou uma nota de pesar pela morte do policial.

“Com grande pesar, o Comando do 37º BPM , oficiais e praças lamentam a perda do 1º sargento Alexandre Rodrigues de Almeida em um tiroteio ocorrido na data de hoje na Barreira Fiscal de Itatiaia. Tivemos a honra de ter o SGT Almeida lotado em nossa unidade por muitos anos, um profissional alegre , competente e muito querido por todos. Um grande guerreiro que fará uma enorme falta a todos nós. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Em especial de seu filho que ele tanto amava e abraçava a causa do autismo”, diz o texto.

O 28º BPM também se solidarizou com familiares, amigos e colegas de farda do sargento. “Lamentamos profundamente a perda do nobre policial militar, cuja vida foi tragicamente abreviada enquanto cumpria com bravura o seu dever. Sua dedicação à segurança de todos e seu sacrifício supremo jamais serão esquecidos. Que sua alma encontre a paz, e que seus entes queridos encontrem conforto em meio a este momento de profunda tristeza. Nosso mais sincero pêsame à família, amigos e colegas”.

O Programa Operação Foco Divisas, ligado à Secretaria de Estado da Casa Civil, esclareceu em nota que o sargento Alexandre estava há cinco meses adido no Programa Operação Foco e morreu em decorrência do confronto nas imediações do Posto de Controle Fiscal.

“Por volta das 17h, o policial e um colega de farda foram surpreendidos por homens armados em uma região de mato ao lado do posto. Houve a troca de tiros e um dos criminosos foi baleado e morto. O criminoso possui duas anotações por furto, sete por roubo e seis por homicídios. O PM Alexandre Almeida foi atingido na cabeça e não resistiu ao ferimento”, diz a nota. ” A Subsecretaria Especial de Controle de Divisas lamenta a morte do agente policial e se solidariza aos familiares”, conclui.

Ainda não há informações sobre sepultamento.