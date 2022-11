Bandidos assaltam loja de celulares no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 20:06 horas

Barra Mansa – Dois homens, sendo um deles armado, assaltaram na tarde desta quarta-feira (9) uma loja de celulares especializada em aparelhos de iPhone, localizada na Rua Jansem de Melo, no Centro de Barra Mansa. A ação dos criminosos foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com o proprietário da loja, Deivson da Cruz, um dos bandidos entrou para solicitar o orçamento do conserto de um aparelho e, em seguida, um segundo homem anunciou o assalto, mostrando uma arma que estava na cintura. Em um áudio enviado por uma das funcionárias, ela disse que um dos criminosos ameaçou estuprá-la, caso tentasse reagir.

“Minha colaboradora ligou chorando, avisando que a loja havia acabado de ser assaltada e que tinham levado todos os aparelhos, inclusive os dos nossos clientes que estavam em manutenção. Eu e a minha esposa estamos indo para Barra Mansa acompanhar as duas funcionárias para fazer o boletim de ocorrência na delegacia”, explicou Deivson, que atualmente mora no Rio de Janeiro, onde administra uma filial da loja.