Bandidos tentam roubar banco em Porto Real

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 14:51 horas

Porto Real- Bandidos armados tentaram roubar uma agência da Caixa Econômica Federal na tarde desta quinta-feira (09), em Porto Real. De acordo com as primeiras informações, um vigilante do banco teve a arma roubada. Os bandidos fugiram em um Cruze quando perceberam a aproximação da Polícia Militar, e deixaram para trás uma arma.

Policiais militares encontraram o veículo abandonado no bairro Jardim das Acácias. A PM continua fazendo buscas aos suspeitos.

Segundo a polícia, o veículo usado na ação dos bandidos teria sido roubado no bairro Morada da Granja, em Barra Mansa, na quarta-feira (08). O DIÁRIO DO VALE acompanha o caso e essa nota será atualizada a qualquer momento.