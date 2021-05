Bar é interditado no bairro Jardim Polastri, em Quatis

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 14:44 horas

Quatis – A Força Tarefa autuou um bar localizado no bairro Jardim Polastri, neste domingo (16), em Quatis. Segundo a prefeitura, o estabelecimento foi interditado por desacatar às normas restritivas municipais estabelecidas em Decreto no combate contra a Covid-19, após denúncias com gravações de vídeos de moradores.

O estabelecimento foi notificado e autuado, sendo impedido de reabrir pelo prazo de 20 dias e também impedido de reabrir até que tenha o alvará de localização e funcionamento.

Força Tarefa

A Força Tarefa tem como objetivo orientar os cidadãos e estabelecimentos comerciais sobre a importância do cumprimento das medidas sanitárias de combate ao Coronavírus.

A Fiscalização tem atuado em regime integral 24 horas todos os finais de semana notificando diversos estabelecimentos comerciais. Na ocasião, o bar continha o alvará de localização, ainda sem qualquer medida restritiva de público, gerando no local aglomeração de pessoas sem

máscaras, além de som alto.

Casos e mortes por Covid-19

Quatis tem 24 óbitos registrados e 778 casos confirmados de coronavírus. Ela é composta pela Fiscalização de Posturas, Guarda Municipal e Polícia Militar.