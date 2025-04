Barco pega fogo no Congo e deixa ao menos 148 mortos

Congo – Um incêndio de grandes proporções atingiu uma embarcação de madeira que transportava pessoas e combustível no rio Congo, no noroeste da República Democrática do Congo. Segundo autoridades locais, a embarcação transportava cerca de 500 pessoas na última sexta-fera (18), entre elas mulheres e crianças. O incidente deixa ao menos 148 mortos. Os sobreviventes foram levados para um abrigo improvisado e hospitais do país.

O fogo começou quando uma mulher acendeu brasas para cozinhar na embarcação. Autoridades estimas que mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas.