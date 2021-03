Matéria publicada em 24 de março de 2021, 19:59 horas

Resende – Um decreto assinado pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz permite o funcionamento de bares, restaurantes, casas de show, lojas de conveniência, salões de festas, trailers e food-trucks com a ocupação limitada a 60% de suas capacidades de lotação. De acordo com o decreto, é proibida a permanência de público em pé para evitar aglomeração. O decreto entrou em vigor nesta quarta-feira (24), com validade até 16 de abril.

Entre outras exigências destacadas no decreto estão: afastamento mínimo de um metro e meio (1,5m) de distância entre as pessoas e as mesas; proibido espaço reservado para a pista de dança.

O horário de atendimento presencial ao público será até as 22h, e após o horário só será permitido os serviços de delivery. Estão proibidos shows, eventos e apresentações com música ao vivo ou eletrônica nos estabelecimentos de Resende.

Ficam mantidas todas as medidas de proibição do enfrentamento do coronavírus. Ainda segundo o decreto, por conta da antecipação e instituição de feriados previstos no Projeto de Lei n° 3906/2021 aprovados pela Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), no âmbito da prefeitura de Resende caberão aos secretários e presidentes de autarquias, na alçada de suas atribuições, definir as atividades que não poderão ser suspensas a fim de não causarem prejuízo à eficiência administrativa.