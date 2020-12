Bares e restaurantes de Volta Redonda terão que voltar a fechar às 22 horas

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 21:10 horas

Ficou mantida a proibição de utilização de espaços públicos por bares e restaurantes, como a Praça da Colina; decreto vale até o dia 26 de dezembro

Volta Redonda – Uma reunião entre a prefeitura, a Força-Tarefa de fiscalização, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Ministério Público do Estado do Rio, realizada nesta quarta-feira, dia 23, determinou frisou que bares, restaurantes e similares podem funcionar, até o fim da validade do decreto, até às 22 horas. O som ao vivo e mecânico (DJ) está liberado nesses estabelecimentos. Após esse horário, os estabelecimentos podem funcionar apenas como delivery.

Durante a reunião, também ficou mantida a proibição de utilização de espaços públicos por bares e restaurantes, como a Praça da Colina. As lojas também podem funcionar de 8 às 22 horas, com horário preferencial para idosos de 8 às 11 horas. O decreto segue em vigor até 26 de dezembro.

“Pedimos ajuda para que possamos fazer uma fiscalização mais abrangente. Estamos vendo o aumento dos casos e, mesmo com o protocolo de medicamento que faz diminuir a ocupação de leitos, precisamos seguir vigilantes. Agora nesse período, vamos fiscalizar locais públicos onde sempre acontecem aglomerações, como Colina, São João e outros”, disse o prefeito Samuca Silva.

O promotor do Ministério Público, Leonardo Kataoka, destacou a preocupação do MP com o aumento de casos. “Estamos vendo um aumento dos casos de coronavírus. Estamos com restrições brandas. Temos que continuar com as medidas de combate, para assim evitar mais restrições”, destacou o promotor. “Em nome do MP, queríamos agradecer a união de esforços e reconhecer o tratamento sério que o Município está tendo com essa pandemia”, disse.

Veja as decisões:

1 – Ficou decretado que os estabelecimentos de alimentação fora do lar – bares, restaurantes e similares – com ou sem música ao vivo e/ou mecânica podem trabalhar até as 22 horas.

2- Ficou decretado que não serão permitidas mesas e cadeiras em calçadas e locais públicos.

3 – Fica permitido apresentações musicais – música ao vivo e/ou mecânica até as 22 horas.

4 – A força tarefa – órgãos de fiscalização do município – Secretaria de Fazenda, Secretaria de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros, estarão em atividade para apurar as denúncias e também circularão pela cidade para assegurar o fiel cumprimento dos Decretos em vigor até o próximo dia 26.

Nota da Abrasel

A Abrasel Sul Fluminense divulgou nota sobre a decisão e diz que está ciente das alterações nos decretos e informa que já comunicou aos seus associados sobre as mudanças realizadas pelo Governo Municipal e Ministério Público Estadual e “confia que todos cumprirão o que foi determinado, mesmo vivendo um momento de muitas dificuldades o setor”.

“Os estabelecimentos de alimentação fora do lar estão preparados, pois investiram em novas práticas de atendimento, equipamentos, mudança de layout, em treinamento da equipe de colaboradores, entre outras ações para se manterem vivos neste novo momento, cumprindo com todas as ações preventivas para oferecer ao consumidor um atendimento seguro. O setor lamenta, pois à restrição de horário de trabalho determinada pelo Governo Municipal, implica diretamente em perda de receitas, o que dificulta o cumprimento das obrigações com os colaboradores, manutenção dos empregos dos mesmos, pagamento aos prestadores de serviços, fornecedores, aos artistas (nos casos dos estabelecimentos que possuem música ao vivo) e até mesmo o pagamento de aluguéis e impostos”, conclui a nota.