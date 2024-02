Bares e restaurantes do estado do Rio pode ter selo ‘Amigo Pet’

Estado do Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio aprovou em primeira discussão, nesta quarta-feira (21/02), o Projeto de Lei 5.313/22, do deputado Rosenverg Reis (MDB), que pretende criar o selo ‘Amigo Pet’ para reconhecer bares e restaurantes que permitam a entrada de consumidores acompanhados de seus animais de estimação. A medida ainda precisa ser aprovada em segunda discussão pelo plenário.

“Os animais de estimação são parte integrante da família. Sabemos dos inúmeros benefícios que temos ao poder compartilhar desse amor com esses animais, como por exemplo, a redução do estresse, o combate a depressão, fortalecimento das relações familiares e socialização, dentre outros”, justificou Rosenverg.