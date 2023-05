Bares e restaurantes podem ser obrigados a ter cardápio impresso

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 19:31 horas

Estado do Rio – A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vota nesta terça-feira (9) um projeto de lei que obriga bares e restaurantes a disponibilizar para os clientes a versão impressa dos cardápios, proibindo que seja disponibilizada apenas a versão digital ou por QR Code. Se receber emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

De acordo com o autor do projeto, deputado Rodrigo Amorim, a norma também vale para hotéis, motéis e estabelecimentos que comercializem bebidas, refeições ou lanches. Ao justificar o projeto, o autor aponta que o fim das medidas de restrição contra a Covid-19 já possibilita a disponibilização do menu impresso.

“Alguns estabelecimentos ainda utilizam o cardápio digital de forma exclusiva para diminuir custos. Isso tem criado constrangimentos e transtornos para pessoas idosas e demais cidadãos que não estão com celular no momento da refeição ou mesmo dependem da conexão de internet, muitas vezes sequer disponibilizada pelo estabelecimento”, comentou o parlamentar.