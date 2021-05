Bares e resturantes poderão funcionar até 23h59min em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de maio de 2021, 20:20 horas

Novo decreto de Rodrigo Drable restabelece horário do comércio após ampliação na semana passada

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable (DEM) baixou novo decreto com medidas de combate à pandemia da Covid-19. Entre as principais mudanças, estão a ampliação do horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares para até 23h59min e o retorno do horário do comércio para das 9 às 18 horas de segunda a sexta e de 9 às 13 horas aos sábados. O horário do comércio havia sido ampliado na semana passada para permitir vendas para o Dia das Mães.

Veja a íntegra do decreto