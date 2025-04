Barra do Piraí abre seleção com 57 vagas na área da saúde

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí abriu Processo Seletivo Simplificado para a contratação imediata e temporária destinada ao preenchimento de vagas para o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. O edital nº 004/2025 foi divulgado no Boletim Municipal edição 63, de 7 de abril de 2025. As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria de Saúde até sexta-feira (11), das 10 às 15 horas. O endereço é Rua Moreira dos Santos, 768 – Centro (prédio da Unimed).

Ao todo, serão disponibilizadas 57 vagas em diversas especialidades profissionais. Este processo seletivo oferece oportunidades para psiquiatra, neurologista, neuropediatra, cardiologista, ginecologista, obstetra, pneumologista, infectologista, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, cuidador de residência terapêutica, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, biomédico, técnico laboratorial, motorista, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais.

A seleção será feita a partir da análise do currículo, levando em consideração três pontos primordiais, a experiência profissional geral, ou seja, aquela adquirida fora da Secretaria de Saúde; a experiência profissional específica, conquistada na Saúde Municipal; e a formação acadêmica, tópico em que pós-graduações, mestrados e doutorados serão um diferencial ainda maior.

O secretário de Saúde e vice-prefeito de Barra do Piraí, Cristiano Almeida, falou sobre a importância do processo seletivo para o município. “Desde 2016 a prefeitura não promove um concurso público, muito em razão disso, hoje, a Secretaria de Saúde está com déficit de servidores para atender às demandas da população. Assim, lançamos esse processo seletivo para, por meio da análise curricular, captarmos profissionais de excelência para nossa rede. Esse procedimento será articulado da maneira mais transparente possível, garantindo o compromisso do nosso governo com a saúde e bem-estar dos barrenses”, afirmou Cristiano.

A prefeita Katia Miki, reforçou a confiança na equipe da Secretaria Municipal de Saúde, e declarou que os novos profissionais integrados a partir desse processo seletivo fortalecerão ainda mais os serviços prestados aos barrenses. “Tenho plena confiança de que nossa gestão irá revolucionar a Saúde no município. Com os novos profissionais que chegarão ao nosso time, seremos ainda mais fortes e entregaremos um serviço de qualidade à população de Barra do Piraí”, apontou a chefe do Executivo.

O resultado do processo seletivo será publicado no Boletim Municipal. Para ter acesso ao edital completo e obter mais informações, visite o link: https://transparencia.portalbarradopirai.com.br/images/boletim/2025/DOE%20063%20-%20Data%2007-04.pdf.