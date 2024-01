Barra do Piraí amplia oferta de matriculas da rede municipal de ensino

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Educação ampliou o prazo para a pré-matrícula e matrícula da rede de ensino no município. A extensão, de acordo com a prefeitura, se deu para facilitar o preenchimento de vagas ainda disponíveis nas escolas municipais, que, no ano passado, foram feitas apenas pela internet.

As matrículas na escola devem ser feitas de 15 a 18 de janeiro. Logo depois, entre 22 e 25 de janeiro, haverá a divulgação da lista de espera. No dia seguinte, 26, haverá a repescagem, com novo período de pré-matrícula até o dia 30 de janeiro, para quem ficou de fora. Os resultados finais vêm no final do mês, 31, com confirmação na unidade escolar nos dias 1º e 2 de fevereiro.

“Nosso trabalho pedagógico tem sido fundamental para o crescimento de alunos na rede. Além disso, os destaques estão sendo multiplicados graças ao envolvimento de professores e de toda essa teia de profissionais, de onde saem nossos alunos. Nossa intenção é proporcionar qualidade, tanto em sala de aula, quanto na parte teórica”, disse o secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa.

O prefeito Mario Esteves relembrou que a administração municipal tem investido mais de 30% do orçamento na rede e que “esse olhar auxilia no crescimento de alunos e professores”. “Nossa rede está se destacando, a prova disso é o reconhecimento até mesmo do Ministério da Educação. A meta é chegar ao final desse ano e estar andando páreo a páreo com a educação particular. E sabemos que temos potencial pra isso, em matéria de projetos pedagógicos e qualificação de nossos profissionais”, concluiu.