Barra do Piraí: aniversário de 133 anos terá shows no Centro da cidade - Diário do Vale

Barra do Piraí: aniversário de 133 anos terá shows no Centro da cidade

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 17:43 horas

Barra do Piraí – No dia 10 de março a cidade de Barra do Piraí completa 133 anos e traz uma programação com diversos shows. Nos dias 10, 11 e 12, a Praça Nilo Peçanha, no Centro da cidade, receberá grandes atrações, incluindo a cantora Vanessa da Mata, grupos de pagode e sertanejo.

Na sexta-feira (10), às 16h, ocorre o desfile das escolas. Às 18h, tem um show infantil com o Palhaço Topetão “O original”. Também serão promovidas atividades infantis com recreadores e personagens vivos. A partir das 23h, a cantora Vanessa da Mata se apresenta na praça.

No sábado, às 10h, ocorre a Caminhada da Família. Na parte da noite, às 22h, Leonardo e Fabiano se apresentarão na cidade e, logo depois, a noite encerra com o show do Pegada Xique. No último dia de evento, às 20h, acontece a apresentação de Jair Soares e sua banda seguida do pagodeiro Chininha, ex-integrante do grupo Nosso Sentimento, que encerra as comemorações.

“É muito gratificante poder promover essa festa para a população. Trazer grandes nomes da música como Vanessa da Mata serve tanto para oferecer lazer à população quanto para fomentar o turismo da cidade. Esses eventos atraem um grande público e agregam diversos pontos positivos ao local, algo que já foi visto diversas vezes”, afirma o secretário de Turismo e Cultura, Jair Ferreira Borges.

O prefeito Mario Esteves também fez comentários acerca da comemoração do aniversário da cidade. “133 anos de Barra do Piraí. É com muita alegria que vamos comemorar essa data, sempre promovemos shows e eventos por todo município e dessa vez não poderia ser diferente. As expectativas para esse final de semana são as melhores, é muito recompensador poder participar dessa festa junto da população”, finaliza o prefeito.