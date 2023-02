Barra do Piraí anuncia reforma de colégio no bairro Roseira - Diário do Vale

Barra do Piraí anuncia reforma de colégio no bairro Roseira

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 16:52 horas



Barra do Piraí – Integrantes da Secretaria Municipal de Educação promoveram nesta terça-feira (31), um encontro para elucidar dúvidas a respeito da reforma da unidade de ensino Maria Aparecida Pêgas, localizada no bairro Roseira. O evento contou com a presença do secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa, que pontuou os detalhes que envolveram a decisão e o plano de ação que será adotado.

Durante a reunião, Wanderson procurou explicar para todos os presentes as formas que serão utilizadas no processo de reforma.

“Hoje, discutimos diversas maneiras para promover as melhorias da escola Maria Aparecida Pêgas e foi uma reunião muito proveitosa. Faremos todo o possível para melhorar ainda mais a estrutura do Ensino Municipal de Barra do Piraí e sabemos que é uma decisão rodeada por vários detalhes” salienta o secretário, apontando como a situação será organizada.

“Esclarecemos todos os planos que serão executados. Primeiro, haverá a construção de uma nova escola no bairro, na área próxima à quadra. Devido a isso, no período destinado à obra, os alunos que se encaixam nas turmas de berçário e maternal serão transferidos para a escola municipal Professora Anna Casalli de Oliveira, na Ponte Vermelha. Já os alunos que pertencem às turmas Jardim I e II permanecerão na escola”, explicou Wanderson.

Mais três escolas no planejamento

Além da escola na Roseira, o Governo Municipal planeja iniciar a reforma completa em mais três unidades de ensino. O secretário Wanderson e equipe estiveram no bairro Santa Bárbara para anunciar as obras na Escola Municipal Maria Gonzaga. Além desta, o colégio Jeovah Santos, no bairro São João, e o colégio Arlindo Rodrigues, na Oficina Velha, também serão refeitas. Todas receberão o mesmo padrão de qualidade implementado nas demais 26 unidades de ensino reformadas. A ideia é que todas as escolas municipais de Barra do Piraí sejam reformadas.

“Todos os projetos das unidades estão sendo cuidados pela Secretaria de Obras Públicas. Os trâmites no Arlindo Rodrigues já estão adiantados e também conversamos com os responsáveis pelas crianças da escola do Santa Bárbara, que vai sofrer uma importante intervenção municipal em seu imóvel. O Jeovah Santos recebeu o ‘ok’ das secretarias de Planejamento e de Administração para que façamos a licitação. Esta escola será totalmente refeita”, explica Wanderson.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, salientou que todas as ações tomadas pela prefeitura têm como propósito o bem estar dos habitantes e a melhora do município. “Todas as atividades que estamos fazendo possuem, em síntese, um foco principal: melhorar a vida de todos os barrenses. Para isso, alguns passos decisivos precisam ser tomados. A educação, como pode ser visto por inúmeros esforços, sempre foi um dos aspectos principais do governo. Não há outro caminho, a não ser a educação, como transformação social”, finaliza o chefe do Executivo.