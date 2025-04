Barra do Piraí anuncia reforma do CRAS em Vargem Alegre

Barra do Piraí – O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Vargem Alegre passará por uma reforma completa para melhorar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. Na tarde da última quinta-feira (10), a secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, acompanhada da secretária municipal de Obras Públicas, Maria Ilma de Andrade, visitou as instalações para vistoriar o local e dar início simbólico à reforma.

Com investimento dos governos Federal e Municipal, a obra vai revitalizar o espaço, que atende cerca de 2.800 pessoas dos distritos de Vargem Alegre, Dorândia e São José do Turvo, oferecendo serviços socioassistenciais, programas de transferência de renda e ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Marina Tinoco destacou a importância da reforma: “Essa reforma era um sonho antigo da nossa comunidade. O CRAS Vargem Alegre é uma porta de entrada para políticas públicas essenciais, mas a estrutura atual está inadequada, o que dificulta o atendimento. Agora, teremos um espaço digno, acessível e adequado para receber nossas famílias com o respeito e a qualidade que elas merecem. Esse passo importante demonstra nosso compromisso com a assistência social de Barra do Piraí.”

A reforma incluirá acessibilidade, ampliação das salas de atendimento e revitalização de todo o espaço. As obras começarão em breve, e, durante o processo, a população será informada sobre o funcionamento do atendimento, garantindo a continuidade dos serviços, benefícios e programas sociais.

“Queremos que o CRAS seja não apenas um local de atendimento, mas um espaço de acolhimento e transformação social”, completou a secretária Marina Tinoco.

A secretária de Obras Públicas também comentou sobre a vistoria e reforçou que os usuários serão beneficiados com a melhoria na estrutura.

“Com a presença do empreiteiro responsável, estamos vistoriando o local para dar início a essa obra tão importante para Vargem Alegre e os distritos vizinhos. Tenho certeza de que faremos um excelente trabalho e entregaremos um serviço de qualidade aos usuários do CRAS”, declarou Maria Ilma.