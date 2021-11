Barra do Piraí apresenta índice zero de internações por Covid-19

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 19:06 horas

Barra do Piraí- Pela primeira vez, desde julho de 2020, Barra do Piraí não apresentava a menor taxa de internos por complicações pela Covid-19. De acordo com o Boletim Municipal Epidemiológico, divulgado pelo Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde, apenas três pessoas estão internadas no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda. No município barrense, esse número chegou a zero, tanto na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quanto na clínica médica.

Para o diretor geral do Hospital Agnelo Cióltola (Santa Casa), Ivan Borges, “tais números representam os esforços de uma equipe”. Além disso, ele frisa que, mesmo com estes dados, vai entrar em contato com o prefeito Mario Esteves para saber como será administrado o andar onde estava o Centro de Tratamento contra a Covid.

“É claro que ainda se trata de um número, e que ainda existem pessoas em isolamento domiciliar, tratando da doença. Mas, podemos, sim, comemorar por este momento. Aqui na Santa Casa vivenciamos o pior de todos eles, com as mortes, o sofrimento das mais de 400 famílias e o ato de intubação. Agora vamos, junto com o prefeito, buscar o entendimento de até quando manteremos este espaço aberto. Aqui vai o nosso agradecimento às equipes de profissionais de saúde, que se empenharam em fazer deste o local de cuidado ao próximo”, disse Ivan Borges.

O secretário de Saúde, Wagner Teixeira, aponta que, “apesar de comemorar, a população ainda deve manter os mesmos protocolos”. Wagner aponta a necessidade da vacinação como principal combate ao vírus. “Não podemos bobear em nada. São quase dois anos de sofrimento no Brasil. E nós temos que buscar pelos protocolos, desde a higienização até o distanciamento. Acreditamos que estes números só estão neste patamar pelo surgimento da vacina”, acredita Wagner.

Ao longo desses mais de um ano, a luta contra a Covid 19 em Barra do Piraí teve vários fronts, como o fechamento de lojas, bares e até igrejas. Além disso, a conscientização contra a propagação do vírus era constante no município. E, mesmo assim, até hoje, foram registrados 6.531 pessoas infectadas pelo vírus, sendo 401 mortes e 6.130 recuperados. Os três internados no Zilda Arns estão na clínica médica; não há nenhum barrense na UTI.

O prefeito Mario Esteves relembra a luta dos barrenses contra o vírus e aponta a necessidade de a população vacinar. O chefe do Executivo ainda estuda uma forma de avançar nos investimentos na Saúde Pública, o que se mostrou ainda mais latente durante a pandemia. Mario aponta que, “não fossem os investimentos na Santa Casa logo em 2017, o cenário era outro”.

“Já era um cenário de guerra. A iminência de um hospital fechar estava para acontecer. Por conta de ter ajudado a gerir a Santa Casa, e que hoje está sustentável, tivemos mais alento nesta pandemia. Para quem não se lembra, a Covid 19 chegou aqui quando a unidade de saúde ainda estava em obras e o local sendo administrado por hospital de campanha. E, mesmo assim, não deixamos de acreditar nos profissionais existentes em Barra do Piraí. Prova disso são os números. Hoje, estamos zerados, e com três pessoas no Hospital Regional; amanhã, acreditamos, não teremos mais ninguém. É uma vitória da ciência e de todos nós envolvidos”, aponta o prefeito.