Barra do Piraí apresenta taxa de ocupação hoteleira superior a 86% no feriadão

A pesquisa, que serve como termômetro para o setor, costuma ser divulgada em datas estratégicas, como feriados prolongados e eventos de grande porte. Neste levantamento, a ABIH-RJ teve como referência o “feriadão” que uniu a Sexta-Feira Santa (18 de abril), o feriado de Tiradentes (21) e o dia de São Jorge (23).

Barra do Piraí apresentou um índice de ocupação hoteleira de 86,80%. Em Ipiabas, segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a taxa chegou próxima aos 100%. O distrito se destacou pelo seu potencial turístico e pela realização de grandes eventos, como o Ipiabas Rock in Cover — considerado o maior festival de bandas cover do Brasil — e o Rock Beer Run, que combina corrida, rock e cerveja em uma experiência única.

A ABIH-RJ ressaltou que os percentuais apresentados referem-se aos dados individuais de cada município, não se tratando de uma competição entre as cidades. No caso de Barra do Piraí, o relatório deu atenção especial aos hotéis fazenda e pousadas da região.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, celebrou a inclusão do município na pesquisa e destacou os esforços da administração municipal para impulsionar o turismo local.

“O ingresso de Barra do Piraí e do distrito de Ipiabas nas pesquisas da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro representa o destaque turístico que estamos recebendo. É uma honra para nosso município estar inserido nessas análises e apresentar números tão expressivos. A Prefeitura de Barra do Piraí, por intermédio da Secretaria de Turismo, está trabalhando para que, cada vez mais, nosso município, e especialmente Ipiabas, encontre seu lugar nas rotas turísticas nacionais e internacionais”, apontou Tadeu Oliveira.