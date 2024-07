Barra do Piraí assina termo para fortalecer pesca na região

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, assinou na última segunda-feira (1), um Termo de Cooperação Técnica (TCT) com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – Fiperj. O acordo tem como objetivo fortalecer a aquicultura e pesca na região, promovendo o desenvolvimento sustentável e gerando novas oportunidades de emprego e renda para a comunidade local.

A cerimônia de assinatura foi realizada no gabinete do prefeito e contou com a presença de: José Carlos Gervazoni Gomes, presidente da Fiperj; Carla Uzedo, coordenadora de extensão da Fiperj; Rodrigo Takata, diretor de pesquisa e produção da Fiperj; Cláudio Ribeiro, chefe do escritório da Fiperj; Thiago Galdino, técnico da Emater-Rio; Espedito Monteiro, secretário de Agricultura; Francisco Leite, presidente do Sindicato Rural de Barra do Piraí; além de alguns piscicultores do município.

O TCT visa fortalecer a atividade de piscicultura e pesca em Barra do Piraí, promovendo o desenvolvimento sustentável do setor. Este acordo trará mais empregos e renda para a cidade, além de facilitar a emissão de carteirinhas de pesca, tanto amadora quanto profissional. Essas carteirinhas, além de serem obrigatórias para a prática legal da pesca profissional, proporcionam aos produtores a possibilidade de receber incentivo e participar de programas de governo, conforme estabelecido pela lei de pesca (Lei 11.959/2009).

O secretário de Agricultura, Espedito Monteiro, destaca a relevância do TCT para os piscicultores locais. “O acordo firmado entre a Fiperj e a secretaria de Agricultura é de grande relevância para os piscicultores da nossa cidade, principalmente aqueles da agricultura familiar, onde eles recebem da Fiperj todo o apoio técnico. Além de auxiliar também nos projetos de tanque escavado para criação de pescado, dando condições para que esses piscicultores possam permanecer em suas propriedades, tirando dali o sustento de sua família e gerando emprego e renda na nossa cidade”, finaliza Monteiro.

Para o prefeito Mario Esteves, a assinatura do termo de cooperação técnica é um grande passo para o nosso município. “Barra do Piraí tem um imenso potencial na área de pesca e aquicultura, e agora, com o suporte técnico e científico da Fiperj, poderemos explorar esse potencial de forma sustentável e responsável. Nosso objetivo é garantir que os pescadores e aquicultores locais tenham todo o suporte necessário para crescer e prosperar”, finaliza o chefe do executivo.

Com este acordo, o município se prepara para um futuro positivo no setor de pesca e aquicultura. A parceria com a Fiperj não só impulsionará a economia local, mas também garantirá que as práticas adotadas sejam sustentáveis e em conformidade com a legislação vigente.