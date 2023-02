Barra do Piraí: Assistência Social entrega cestas básicas a atingidos por cheia - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 18:00 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Assistência Social de Barra do Piraí, entregou, nesta quarta-feira (1º), na Escola Municipal Manoel Fonseca, insumos às 60 famílias que foram atingidas por cheia. Elas estão residindo nas áreas que integram as regiões inseridas na situação de emergência e calamidade pública estabelecida em janeiro de 2023. Ao todo, foram concedidos kits de cestas básicas, produtos de higiene e de limpeza, bem como água, doados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro àquelas que procuraram e se cadastraram na secretaria.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Paloma Blunk Esteves, as cestas fazem parte do apoio que a pasta está oferecendo aos bairros que estão em situação de emergência e calamidade pública, informados no Decreto Municipal nª440, e às famílias que tiveram suas casas interditadas no mês de janeiro deste ano.

“O Governo do Estado nos entregou esses itens como uma ação emergencial, portanto não será todo mês. Mas, essas famílias continuarão sendo acompanhadas pelos profissionais da Assistência Social. Estamos, desde as primeiras horas do ocorrido nos bairros, assistindo à população. E nós agradecemos o apoio dos barrenses nesse elo de amor”, aponta Paloma.

De acordo com secretária, os auxiliados nesta ação são moradores dos bairros Lago Azul, Oficina Velha e Boca do Mato; todos que procuraram a Assistência Social, e estão cadastrados de acordo com essa demanda. Já o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, determinou que todas as secretarias acompanhem esse processo “até que todos estejam devidamente assistidos”, apesar de ser uma ação social momentânea.

“Sabemos que é um momento muito delicado, e continuamos atentos e em estado de emergência. Portanto, todas as secretarias estão envolvidas nestas ações e na verificação dos desalojados e desabrigados. Aconselhamos que, nesse período de cheias, as pessoas que moram em áreas ribeirinhas ou próximas às encostas, fiquem ainda mais atentos. E, a qualquer fenômeno natural, entre em contato com a Defesa Civil, pelo número 199”, frisa o prefeito.