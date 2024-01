Barra do Piraí: Assistência Social promove ação para pessoas em situação de rua

Barra do Piraí – A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí promoveu mais uma ação para pessoas em situação de rua afim de garantir acesso aos direitos sociais das famílias, na terça-feira (16). O encontro aconteceu no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), no Centro.

As pessoas em situação de rua estão sendo acompanhadas pelos funcionários e recebendo auxílio, tais como emissão de documentos, inscrição no CadÚnico, encaminhamento para unidades de saúde básica, bem como aos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), além de atividades focadas no fortalecimento de vínculos – sejam estes familiares ou até mesmo com a comunidade à qual o usuário faz parte.

A coordenadora do Creas, Vanessa de Oliveira, ressaltou a importância do serviço. “O Objetivo de nossas ações é realizar a reinserção na sociedade de pessoas em situação de rua, assim como também, conscientizar e humanizar os olhares sobre quem vive nas ruas de Barra do Pirai”, contou.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, enfatizou que “os serviços contínuos da Assistência Social estão a serviço da população, em qualquer classe”. “Um olhar sensível para o próximo e o compromisso de ajudar a sociedade; esse é o papel do poder público. Estamos nessa luta pela superação das desigualdades”, frisou.