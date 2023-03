Barra do Piraí: bairro São João recebe atividades de conservação de estradas - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 16:51 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Serviços Públicos de Barra do Piraí trabalhou na execução de mais um ciclo de atividades de conservação nas estradas de chão situadas no Chalezinho, no bairro São João, durante a última semana. Algumas das vias públicas contempladas são: Rua Leônides Dias Pereira; Rua Arlindo Pinto de Oliveira e Rua José Duque De Freitas. Também foram realizadas limpezas de calhas, raspagem de lama e inserção de guarda-corpos.

O secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Nascimento, relembrou outros serviços de infraestrutura realizados no local e que as ações estão ampliando a mobilidade dos moradores do bairro. “Nosso prefeito, Mario Esteves, já havia realizado alguns trabalhos de asfaltamento e drenagem no São João, agora, estamos realizando a tarefa em outros trechos do local, buscando melhorar os acessos e mobilidade da população do bairro”, afirma Rodrigo.

Segundo o prefeito, Mario Esteves, a cidade está vivendo um bom período em relação às obras públicas. “Barra do Piraí está vivendo um de seus melhores momentos no quesito de obras e trabalhos que visam melhorar a mobilidade. Realizações como essa estão sendo feitas não só no São João, mas também em várias partes do município. Possuímos muitos projetos por toda a cidade que, certamente, impactarão positivamente no dia a dia dos cidadãos barrenses”, finaliza o chefe do Executivo.