Barra do Piraí chega a 38 óbitos pela Covid-19 e ultrapassa dos 600 casos confirmados

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 18:33 horas

Barra do Piraí – Barra do Piraí confirmou mais quatro óbitos por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta sexta-feira (24), chegando ao total de 38. As vítimas fatais foram dois homens de 60 e 71 anos, e duas mulheres de 57 e 64 anos. O município passou dos 600 casos confirmados, agora são 610 confirmados sendo que 539 já estão recuperados, e 27 em isolamento domiciliar.

Barra do Piraí possui seis moradores com coronavírus internados, sendo três homens de 67, 69 e 73 anos, e três mulheres de 55, 65 e 88 anos. Eles estão em hospitais de Barra Mansa, Volta Redonda e Barra do Piraí.

Dos 32 leitos clínicos disponíveis para tratar Covid-19 no município, cinco estão sendo ocupados, sendo que um paciente possui o novo coronavírus e os outros quatro casos suspeitos. Já dois dos oito leitos de UTI estão sendo ocupados por um paciente com Covid-19 e outro suspeito.