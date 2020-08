Barra do Piraí chega a 45 óbitos e 747 casos confirmados da Covid-19

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 19:25 horas

Barra do Piraí – Um morador, de 46 anos, foi a mais recente vítima fatal por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico de segunda-feira(10), de Barra do Piraí. Agora são 45 óbitos no total.

Ao todo são 747 casos confirmados, sendo 669 recuperados da doença, 26 em isolamento social e sete internados. D estes, seis estão em unidades de saúde particulares e um internado em leito clínico público.

Sobre os novos casos: homem de 32 anos, homem de 30 anos, mulher de 47 anos, mulher de 26 anos, homem de 32 anos, mulher de 72 anos e homem de 63 anos.