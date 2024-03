Barra do Piraí completa 134 anos neste domingo

Barra do Piraí – Neste domingo (10), a cidade de Barra do Piraí completa 134 anos. Emancipada em 1890, a cidade é de grande importância histórica e cultural para a região Sul Fluminense. Segundo a prefeitura, as festividades do aniversário da cidade deste ano foram canceladas devido às condições climáticas e por respeito às vítimas fatais do deslizamento do dia 21 de fevereiro.

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, comentou um pouco sobre a importância da data e sobre o período de oito anos que atuou como prefeito do município.

“Neste 10 de março, celebramos o aniversário de Barra do Piraí, marcando oito anos desde que assumi o cargo de prefeito. Considero uma das maiores dádivas da minha vida a oportunidade e a confiança que os cidadãos depositaram em mim para servir à cidade que amo. Embora o cargo de prefeito seja transitório, meu compromisso com o legado que deixaremos para Barra do Piraí é inabalável. Não me apego a status, mas sim aos resultados tangíveis que beneficiam nossa comunidade”, afirmou Mario Esteves.

Cancelamento das festividades

No dia 2 de março, o prefeito publicou uma nota oficial declarando que, em virtude das condições climáticas e do respeito às vítimas fatais do deslizamento no Centro de Barra do Piraí causado pelas fortes chuvas do dia 21 de fevereiro, não haverá o desfile cívico no aniversário da cidade neste ano, nem qualquer outra festividade.

“A decisão reforça um sentimento de solidariedade e resiliência e, assim, a Prefeitura de Barra do Piraí se desculpa com a população e entende que esse é um momento que todos devem se unir em prol do município”, disse o prefeito.