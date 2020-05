Barra do Piraí confirma 11º óbito por Covid-19

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 17:38 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí divulgou o novo boletim epidemiológico que destaca mais uma vítima fatal pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Uma idosa, de 66 anos, que morava no bairro Caieira São Pedro, estava internada na Santa Casa de Barra Mansa quando veio a óbito. Com isso, o município contabiliza 11 mortes por Covid-19.

Barra do Piraí tem dois novos casos de coronavírus, chegando ao total de 76 confirmados. Destes, 54 estão recuperados por terem passado pelos 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas. Cinco pacientes estão internados sendo que quatro estão no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e um na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa. Já os outros seis pacientes estão em isolamento domiciliar.